Под Курском сгорел ВАЗ

Сообщение поступило в МЧС во втором часу ночи
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
В 01:12 18 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании легкового автомобиля «ВАЗ 2112» на улице Солнечная в поселке Поныри.
На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №37 Поныровского района, сотрудники полиции.
Пожар удалось потушить в 05:12.
Огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ 2112». Пострадавших нет.
Пожар тушили 11 человек, четыре единицы техники.
Ущерб и причина возгорания устанавливаются.