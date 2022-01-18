Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 6:48

Под Курском сгорел ВАЗ

ЧП произошло ночью 18 января
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сообщение поступило в МЧС во втором часу ночи

Сообщение поступило в МЧС во втором часу ночи

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 01:12 18 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании легкового автомобиля «ВАЗ 2112» на улице Солнечная в поселке Поныри.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №37 Поныровского района, сотрудники полиции.

Пожар удалось потушить в 05:12.

Огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ 2112». Пострадавших нет.

Пожар тушили 11 человек, четыре единицы техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.