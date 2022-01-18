Под Курском сгорел ВАЗ

Сообщение поступило в МЧС во втором часу ночи Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 01:12 18 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании легкового автомобиля «ВАЗ 2112» на улице Солнечная в поселке Поныри.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №37 Поныровского района, сотрудники полиции.

Пожар удалось потушить в 05:12.

Огонь уничтожил автомобиль «ВАЗ 2112». Пострадавших нет.

Пожар тушили 11 человек, четыре единицы техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.