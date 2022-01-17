Мошенники лишили курянку 15 тыс. рублей

Девушка увидела фейковую рекламу о распределении средств крупной газовой компании между жителями страны Фото: Архив "КП"

По информации УМВД России по Курской области, 25-летняя девушка увидела в интернете рекламу о том, что крупная газовая компания приняла решение распределить свою прибыль между всеми жителями страны. Для получения денежных средств требовалось ввести в сети данные своей банковской карты и установить программу для дистанционного контроля за компьютером. После того, как девушка выполнила все требования, с ее счета списали 15 тысяч рублей.

Курянка обратилась в полицию, где выяснилось, что рекламу в интернете госкорпорация не давала. Все это дело рук мошенников.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело и начали расследование.