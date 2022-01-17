Курские ТЦ проверили на соблюдение санитарных норм

В ходе проверки выяснилось, что не все посетители соблюдают масочный режим Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Проверка состоялась в минувшие выходные. Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства региона вместе с полицейскими проверили, как осуществляются меры безопасности в четырех ТЦ: «МегаГРИНН», Central Park, «Манеж», «Пушкинский».

Мониторинг показал, что продавцы и персонал торговых центров масочный режим соблюдают, а вот некоторые посетители правила не выполняют. В итоге было составлено четыре протокола об административных правонарушениях.