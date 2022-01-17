В Курской области на благоустройство общественных и дворовых территорий выделят более 300 млн рублей

Будет благоустроено 78 общественных и 96 дворовых территорий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Состоялось совещание с представителями муниципалитетов и специалистами Центра компетенций развития городской среды региона, на котором обсудили реализацию программы «Формирование комфортной городской среды в Курской области».

В этом году в программе принимает участие 71 муниципальное образование. Будет благоустроено 78 общественных и 96 дворовых территорий. Финансирование программы «Формирование современной городской среды в Курской области» составит 324,1 млн рублей, из них 290,8 млн рублей – из федерального, 5,9 млн рублей – из областного, 27 млн рублей – из местного бюджетов.

- Прошу не затягивать по срокам, чтобы как можно быстрее провести аукционы по выбору подрядных организаций и заключить контракты до 1 апреля этого года, – сказал председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.