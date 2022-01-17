В Курске пожар повредил объект культурного наследия

В доме раньше жили курские архиепископы, причисленные к лику святых Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №2,4,8,1 г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Загорание было локализовано в 09:58.

В результате пожара огнем повреждены помещения одноэтажного жилого дома площадью 50 кв. м. Пострадавших нет.

Поврежденный дом является культурным наследием. В в конце 1920-х – начале 1930-х годов в нем жили священномученики Дамиан (Воскресенкий, 1873-1937) и Онуфрий (Гагалюк, 1889-1938). Эти курские архиепископы, причисленные к лику святых, были расстреляны в годы репрессий.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.