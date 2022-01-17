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Происшествия17 января 2022 14:16

В Курске опрокинулась машина скорой помощи

ДТП было зафиксировано 17 января на проспекте Н. Плевицкой
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Виновник аварии скрылся с места происшествия

Виновник аварии скрылся с места происшествия

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По предварительной информации, автомобиль передвигался со звуковыми и световыми спецсигналами. На перекрестке «скорой» не уступили дорогу, в результате чего машину занесло и опрокинуло. Неравнодушные водители пытались поставить ее на колеса.

Сообщается, что бригада везла на госпитализацию женщину. Однако, к счастью, пострадавших нет.

Виновный в ДТП с места происшествия скрылся на своем легковом автомобиле. Сейчас его разыскивают. В областной администрации просят откликнуться свидетелей происшествия, чтобы установить водителя, не уступившего дорогу машине скорой медицинской помощи.