В Курске опрокинулась машина скорой помощи

Виновник аварии скрылся с места происшествия Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По предварительной информации, автомобиль передвигался со звуковыми и световыми спецсигналами. На перекрестке «скорой» не уступили дорогу, в результате чего машину занесло и опрокинуло. Неравнодушные водители пытались поставить ее на колеса.

Сообщается, что бригада везла на госпитализацию женщину. Однако, к счастью, пострадавших нет.

Виновный в ДТП с места происшествия скрылся на своем легковом автомобиле. Сейчас его разыскивают. В областной администрации просят откликнуться свидетелей происшествия, чтобы установить водителя, не уступившего дорогу машине скорой медицинской помощи.