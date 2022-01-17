28-летний курянин пытался убить своих знакомых

Между мужчинами возник конфликт, когда они распивали спиртные напитки
Фото: Архив "КП"
По версии следствия, молодой человек распивал спиртные напитки вместе с двумя своими знакомыми 29 и 26 лет. Между мужчинами возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры обвиняемый нанес не менее четырех ударов ножом 29-летнему мужчине в область грудной клетки, в результате чего тот упал на пол и потерял сознание.
После этого, 28-летний курянин нанес один удар ножом в область живота второму своему знакомому. Раненый мужчина оказал сопротивление и смог покинуть место происшествие.
Пострадавшим мужчинам была своевременно оказана медицинская помощь, и обошлось без летальных исходов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.