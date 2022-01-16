Курян приглашают посмотреть "Другое кино"

Клуб знакомит с лучшими фильмами, которые нельзя увидеть в кинотеатре Фото: из открытых источников

15 января в библиотеке имени Н. Асеева проект Курского кинофонда "Другое кино" собрал любителей кинематографа.

В обсуждении фильма Андрея Эшпая "Многоточие" приняли участие киновед с дипломом ВГИКа, автор пяти книг Тамара Антипенко, а также сотрудники курского кинофонда, который и предоставил картину для свободного просмотра.

В главной роли в фильме - народная артистка Евгения Симонова .

- За съемки в этой картине Евгения Симонова удостоена двух кинопремий за лучшую женскую роль. Литературным первоисточником для фильма послужили произведения советского писателя-диссидента, ставшего при этом лауреатом Сталинской премии, Виктора Некрасова, - рассказала редактор по репертуару Курского областного киновидеофонда Оксана Саницкая.

Проект реализуется в Курске с 2015 года, однако, к сожалению, не многие о нем знают. "Другое кино в библиотеке" предлагает не только знакомство с серьезным кинематографом, но и живое общение. Вход на мероприятие - всегда бесплатный. А узнать о дате очередной встречи можно в группе Курского кинофонда.

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в заседаниях киноклуба.