В Курской области за сутки коронавирусом заразились 112 человек

По данным оперштаба на 15 января, в Курской области заразились коронавирусом еще 112 человек. Прирост заболевших по муниципалитетам: Курск - 62, Железногорск - 10, Глушковский - 7, Касторенский, Тимский - 4, Рыльский, Советский, Фатеж +3 Железногорский - 3, Курский, Щигры - 2, Горшеченский, Дмитриев, Курчатовский, Мантуровский, Октябрьский, Рыльск, Фатежский, Черемисиновский, Щигровский - по одному. Всего зарегистрировано 83 091 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1016 человек, на ИВЛ – 80 (11 – инвазивная, 69 – неинвазивная). По оперативным данным оперштаба на сегодняшний день скончались 2 113 человек причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 649 626 человек, из них полностью завершили вакцинацию – 628 845.