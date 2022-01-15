В центре Курска горел легковой автомобиль

Потушить пожар помогли неравнодушные куряне Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Загорание машины произошло около 19 часов вечера вблизи площади Перекальского.

Информация о ЧП появилась в социальной сети Вконтакте.

Известно, что огонь вспыхнул в мотором отсеке машины.

К счастью, обошлось без пострадавших. Предотвратить трагедию помогли автомобилисты, которые проезжали мимо. Увидев пламя, они остановили свои машины, взяли огнетушители и потушили загорание.

Ликвидировать пламя удалось до приезда пожарных.

Причины пожара уточняют специалисты.