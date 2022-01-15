Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 января 2022 7:04

В центре Курска горел легковой автомобиль

ЧП произошло вечером 14 января
Кристина ГОРБАТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Потушить пожар помогли неравнодушные куряне

Потушить пожар помогли неравнодушные куряне

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Загорание машины произошло около 19 часов вечера вблизи площади Перекальского.

Информация о ЧП появилась в социальной сети Вконтакте.

Известно, что огонь вспыхнул в мотором отсеке машины.

К счастью, обошлось без пострадавших. Предотвратить трагедию помогли автомобилисты, которые проезжали мимо. Увидев пламя, они остановили свои машины, взяли огнетушители и потушили загорание.

Ликвидировать пламя удалось до приезда пожарных.

Причины пожара уточняют специалисты.