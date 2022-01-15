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Общество15 января 2022 6:20

В Курской области восстановили энергоснабжение, нарушенное ненастной погодой

Электричество отключили в четырех районах
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В зону отключения попало 912 домов

В зону отключения попало 912 домов

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Вечером 14 января регион настиг атлантический циклон «Эльза» с мощными порывами ветра до 25 м/с, метелью и зимней грозой. Из-за неблагоприятный погодных явлений в 21.15 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что произошло отключение электроснабжения в четырех районах Курской области.

Так, нарушено электроснабжение было в Золотухинском, Дмитриевском, Глушковском и Железногорском районах. В зону отключения попало 912 домов с населением 2382 человека, социально значимых объектов нет.

По данным регионального ГУ МЧС, в 2 часа ночи 15 января электроснабжение в обесточенных муниципалитетах было восстановлено в полном объеме.