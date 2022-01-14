Куряне могут дать вторую жизнь новогодним елкам, пихтам и соснам

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Куряне могут дать вторую жизнь новогодним елкам, пихтам, соснам. Как сообщили в мэрии, в январе Экотакси дважды проедет по маршрутам и соберет деревья для правильной утилизации. Они будут перемолоты в щепу, а затем отправлены на подстилки для животных.

15 января сдать хвойные деревья можно:

10.00 -10.20 - ул. Малышева, 2/23А (точка у входа в кинотеатр "Ассоль")

10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

11.00 - 11.20 - ул. Студенческая, 20А (парковка ТЦ "Бумеранг")

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).

23 января второй "Елочное такси" проедет по другому маршруту:

10.00 - 10.20 - ул. Менделеева, 31 (парковка у кинотеатра "Родина")

10.30 - 10.50 – пр. Кулакова, 20 (парковка ТЦ "Кристалл")

11.00 - 11.20 - между домами №№ 67 и 69Б на ул. Дзержинского (парковка справа от ТЦ "Куряночка")

11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

12.20 - 12.40 - пр. А. Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

12.50 - 13.10 - пр. Победы, 48 (парковка Гипермаркета "Европа-29").