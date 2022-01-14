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Происшествия14 января 2022 14:14

Двое курских пенсионеров отдали мошенникам по 100 тысяч, чтобы спасти от тюрьмы «устроивших ДТП» родственников

Аферисты звонили из столицы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Пожилых курян снова атаковали преступники. За один день 82-летняя женщина и мужчина 90 лет лишились каждый по 100 тысяч рублей. Пенсионерам звонили на домашний телефон и сообщали тревожную новость – сын, а в другом случае зять совершил ДТП. Собеседник представлялся следователем и рассказывал, что в аварии пострадали люди, поэтому будут возбуждены уголовные дела. А значит, родственник неминуемо сядет в тюрьму. Затем звонивший предлагал оперативно решить вопрос. Цена свободы близкого - 100 тысяч рублей.

Пенсионеры верили в выдуманную историю, а мошенники не давали возможности опомниться и связаться с родственниками. За деньгами сразу же выезжал курьер. Преступники завершали разговор только после того, как приходило подтверждение о получении денег. После пожилые люди звонили близким и узнавали, что никто из них в аварии не попадал. В тот же день пенсионеры обратились с заявлением в полицию.

- В рамках расследования уголовных дел было установлено, что курянам звонили предположительно из столичного региона. Безусловно, к произошедшему не имели отношения никакие сотрудники силовых ведомств, - отметили в УМВД по Курской области.

Правоохранители напоминают всем жителям Курска: полицейские не станут по телефону просить деньги за совершение незаконных действий. Если вы получили подобный звонок, под любым предлогом закончите разговор и позвоните родным. Будьте бдительны и в случае любых сомнений звоните в полицию по номерам 02 или 102.