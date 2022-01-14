Свидание с девушкой из интернета стоило курянину 15 тысяч рублей

Романтическое знакомство обошлось курянину в 15 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, 55-летний мужчина познакомился с девушкой в интернете. 3 января она согласилась прийти к нему в гости. Вечер прошел в непринужденной обстановке за накрытым столом. Не обошлось и без алкоголя, от чрезмерного употребления которого хозяин заснул. Открыл глаза ближе к полуночи, а девушки в доме уже не было. Курянин стал проверять вещи и увидел в телефоне смс о переводе денег на незнакомый банковский счет. С такой суммой мужчина расставаться не захотел и обратился к правоохранителям.

- Через несколько дней 29-летнюю курянку нашли и спросили, что она знает о переводе денег. Как оказалась, девушка имела непростое прошлое и судимость. Она призналась оперативникам, что в течение вечера подсмотрела и запомнила пароль от смартфона курянина, а когда он заснул, через банковское приложение перекинула на свой счет пятнадцать с половиной тысяч, - пояснили в УМВД по Курской области.

Подозреваемая пообещала возместить ущерб, но в отношении нее все равно возбудили уголовное дело. За кражу с банковского счета ей грозит до шести лет лишения свободы.