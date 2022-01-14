Курские полицейские провели для детей крещенские забавы

Сотрудники полиции хотели показать школьникам все прелести русской зимы
Фото: УМВД России по Курской области.
Сотрудники полиции организовали для ребят различные игры на заснеженном треке ипподрома, эстафету на тюбингах и творческий конкурс «Рисование на снегу».
Также юным курянам провели экскурсию по конюшне отдельного батальона ППС.
В конце праздника ребятам вручили сладкие подарки.
- Полицейские попытались показать школьникам все прелести русской зимы, посоветовали следовать здоровому образу жизни и больше заниматься спортом, - говорят в пресс-службе УМВД России по Курской области.