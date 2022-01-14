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Общество14 января 2022 10:54

Курские полицейские провели для детей крещенские забавы

Мероприятие состоялось в канун Старого Нового Года
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Сотрудники полиции хотели показать школьникам все прелести русской зимы

Сотрудники полиции хотели показать школьникам все прелести русской зимы

Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники полиции организовали для ребят различные игры на заснеженном треке ипподрома, эстафету на тюбингах и творческий конкурс «Рисование на снегу».

Также юным курянам провели экскурсию по конюшне отдельного батальона ППС.

В конце праздника ребятам вручили сладкие подарки.

- Полицейские попытались показать школьникам все прелести русской зимы, посоветовали следовать здоровому образу жизни и больше заниматься спортом, - говорят в пресс-службе УМВД России по Курской области.