Курские полицейские провели для детей крещенские забавы

Сотрудники полиции хотели показать школьникам все прелести русской зимы Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники полиции организовали для ребят различные игры на заснеженном треке ипподрома, эстафету на тюбингах и творческий конкурс «Рисование на снегу».

Также юным курянам провели экскурсию по конюшне отдельного батальона ППС.

В конце праздника ребятам вручили сладкие подарки.

- Полицейские попытались показать школьникам все прелести русской зимы, посоветовали следовать здоровому образу жизни и больше заниматься спортом, - говорят в пресс-службе УМВД России по Курской области.