В Курской области на пожаре погиб мужчина

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении Фото: Архив "КП"

В Рыльский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Крупской.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате возгорания погиб 38-летний мужчина, проживавший в доме.

По данному факту Рыльским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.