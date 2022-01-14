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Происшествия14 января 2022 10:17

В Курской области на пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла в ночь с 13 на 14 января в поселке Коренево
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении

Фото: Архив "КП"

В Рыльский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Крупской.

В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что предварительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате возгорания погиб 38-летний мужчина, проживавший в доме.

По данному факту Рыльским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.