Общая протяженность этих улиц - 43,644 км Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщают, что в 2022 году в Курске отремонтируют 37 улиц. Общая протяженность которых - 43,644 км.

Так, приведут в порядок асфальт на улицах Димитрова, Школьной, Карла Либкнехта, Щепкина, Ломоносова, Чехова, Чернышевского, Скорятина, Гайдара, Юности, Менделеева (на участке от 7-го до 1-го Промышленного переулка), 1-й Строительной, Кольцевой, Аллейной, Трубной, Кирова, Почтовой, Золотой, Садовой, 1-й Фатежской, 3-й и 4-й Кавказской, Мичурина, Сосновской, Нижней Луговой, Малиновой, Овечкина, Пионеров, Октябрьской, Маяковского, 2-го и 3-го Институтских переулков, а также проезда от улицы Ленина до улицы Радищева (обе стороны).

Напомним, что в прошлом году приступили к ремонту автомобильных дорог на улицах Привокзальной, Рышковской, Радищева, Павлова, Гоголя, Крюкова, Тускарной. На ряде объектов полностью заменено покрытие проезжей части, установлены новые дорожные знаки, перильное ограждение. Завершить ремонт планируют в 2022 году.