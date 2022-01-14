В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1072 курянина

Курян призывают сделать прививки от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1072 человека, на ИВЛ – 84 (семь – инвазивная, 77 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 14 января с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 82 979 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 97 - за последние сутки.

По оперативным данным оперштаба с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2 107 человек. В том числе за последние сутки - мужчины 53, 84 лет и женщины 69, 83, 85, 87 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.