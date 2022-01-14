В Курской области с 17 января могут временно отключить телевидение и радио

Возможны кратковременные отключения вещания 20 цифровых телеканалов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Так, 17 января с 02:00 до 11:00 профилактические работы будут проходить на РТС Курск, РТС Большое Солдатское, РТС Кривицкие Буды, РТС Мантурово.

20 января с 08:00 до 17:00 – на РТС Липовчик в посёлке Кшенском, РТС Новоберезово.

В это время возможны кратковременные отключения вещания 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанций: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести ФМ», «Дорожное радио», «Радио Шансон», «Наше радио», «Радио 7», «Радио Дача».