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Здоровье14 января 2022 8:16

В Курск поступили боксы для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями

Их также можно применять при перевозке тяжелых больных из районов рейсами санитарной авиации
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе снова осложняется ситуация с ковид

В регионе снова осложняется ситуация с ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую областную больницу поступили шесть изолирующих боксов для транспортировки пациентов с особо опасными инфекциями, в том числе COVID-19.

- Их оснащение дает возможность проводить необходимые процедуры и манипуляции, в том числе подключить пациента к аппарату ИВЛ прямо во время транспортировки в новый инфекционный центр, - сказали в администрации региона.

Боксы также могут применяться при перевозке наиболее тяжелых больных из районов рейсами санитарной авиации.

Камера бокса полностью герметична, обеспечивает полную изоляцию пациента. Конструкция устройства создает условия как для перевозки инфицированных больных, так и для защиты (при необходимости) пациентов с ослабленным иммунитетом, чтобы не подвергать их риску заражения.