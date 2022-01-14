В Железнодорожном округе Курска отключили горячую воду и тепло

Отключение продлится семь часов Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 января специалисты курского филиала ПАО «Квадра» проведут ремонт ветхого участка тепломагистрали по улице Республиканская. Срочные работы необходимы, чтобы не допустить увеличения масштаба проблемы. ПАО «Квадра» извиняется за неудобства, сказали в Доме Советов.

С 10:00 до 17:00 подача отопления и горячей воды будет приостановлена по следующим адресам:

– ул. Республиканская 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 54, 58, 60;

– ул. Союзная 67/1, 67/2, 67, 71, 71а, 71б, 71в, 71г, 73.