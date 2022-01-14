Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 января 2022 7:09

В администрации Курской области утверждена новая оргструктура

Это не повлечет допрасходов, сказали в Доме Советов
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В обладминистрации сказали, что изменения позволят повысить эффективность управления регионом

В обладминистрации сказали, что изменения позволят повысить эффективность управления регионом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 14 января вице-губернатором, курирующим строительный блок, назначен Роман Денисов. К нему в подчинение переходят комитет строительства и госинспекция стройнадзора.

Первый заместитель губернатора Алексей Смирнов теперь курирует департамент внутренней политики, комитет информации и печати и комитет региональной безопасности.

Блок промышленности переходит в управление к Сергею Стародубцеву. В сфере его ведения - перерабатывающая промышленность, торговля и сельское хозяйство.

- Рассчитываю, что концентрация производственного сектора под единым управлением позволит усилить его эффективность, - прокомментировал губернатор Роман Старовойт.

Комитет по охране культурного наследия переподчинен Алексею Дедову.

В подчинение Виктору Карамышеву переходит отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Изменения не повлекут дополнительных расходов из средств бюджета Курской области, заверил губернатор.