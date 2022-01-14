В администрации Курской области утверждена новая оргструктура

В обладминистрации сказали, что изменения позволят повысить эффективность управления регионом Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 14 января вице-губернатором, курирующим строительный блок, назначен Роман Денисов. К нему в подчинение переходят комитет строительства и госинспекция стройнадзора.

Первый заместитель губернатора Алексей Смирнов теперь курирует департамент внутренней политики, комитет информации и печати и комитет региональной безопасности.

Блок промышленности переходит в управление к Сергею Стародубцеву. В сфере его ведения - перерабатывающая промышленность, торговля и сельское хозяйство.

- Рассчитываю, что концентрация производственного сектора под единым управлением позволит усилить его эффективность, - прокомментировал губернатор Роман Старовойт.

Комитет по охране культурного наследия переподчинен Алексею Дедову.

В подчинение Виктору Карамышеву переходит отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Изменения не повлекут дополнительных расходов из средств бюджета Курской области, заверил губернатор.