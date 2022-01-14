Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды14 января 2022 6:05

Актриса курского драмтеатра проведет мастер-класс для детей

Мероприятие пройдет в креативном пространстве «Веранда»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Записаться на мероприятие можно через ВК

Записаться на мероприятие можно через ВК

Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 января в 14.15 в креативном пространстве «Веранда» пройдет актерский мастер-класс для ребят семи-девяти лет. Его проведет актриса драматического театра Елена Цымбал. Она покажет, как работать с голосом и техникой речи, игры, направленные на развитие воображения и памяти, актерской свободы и спонтанности.

Регистрация на мероприятие в сообщениях Креативное пространство «ВЕРАНДА» ВК. Просьба указывать ФИО, номер телефона, день и площадку, которую есть желание посетить. Лица старше 18 лет должны подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса.