Актриса курского драмтеатра проведет мастер-класс для детей

Записаться на мероприятие можно через ВК Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 января в 14.15 в креативном пространстве «Веранда» пройдет актерский мастер-класс для ребят семи-девяти лет. Его проведет актриса драматического театра Елена Цымбал. Она покажет, как работать с голосом и техникой речи, игры, направленные на развитие воображения и памяти, актерской свободы и спонтанности.

Регистрация на мероприятие в сообщениях Креативное пространство «ВЕРАНДА» ВК. Просьба указывать ФИО, номер телефона, день и площадку, которую есть желание посетить. Лица старше 18 лет должны подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса.