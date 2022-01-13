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Происшествия13 января 2022 15:54

Курянин, который чуть не задушил двухлетнего ребенка, отправился за решетку на девять лет

Трагедия едва не случилась в июне 2021 года в селе Большое Долженково Октябрьского района
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Ребенка успели спасти сотрудники полиции

Ребенка успели спасти сотрудники полиции

Фото: Архив "КП"

По сообщению пресс-службы Октябрьского районного суда, 24-летний курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался задушить двухлетнего сына своей знакомой. К счастью, трагедию предотвратили полицейские, прибывшие на место ЧП.

Ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание – девять лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в Курский областной суд.