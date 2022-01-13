Курянин, который чуть не задушил двухлетнего ребенка, отправился за решетку на девять лет

Ребенка успели спасти сотрудники полиции Фото: Архив "КП"

По сообщению пресс-службы Октябрьского районного суда, 24-летний курянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался задушить двухлетнего сына своей знакомой. К счастью, трагедию предотвратили полицейские, прибывшие на место ЧП.

Ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание – девять лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в Курский областной суд.