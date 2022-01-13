В Курской области завершился сезон охоты на копытных животных

После закрытия сезона разрешения со сведениями о добытых животных необходимо сдавать в течение десяти дней с момента добычи Фото: Архив "КП"

10 января 2022 года в регионе завершился сезон охоты на копытных животных.

В Комитете природных ресурсов Курской области сообщают, что после закрытия сезона разрешения с указанием сведений о добытых животных охотники обязаны сдавать в течение десяти дней с момента добычи. Если разрешение не использовано в течение сезона, то документы необходимо сдать не позднее 10-дневного срока по завершению охотничьего сезона.

Сдавать разрешения необходимо по адресу: г. Курск, ул. Школьная, д. 50, каб. № 13, № 17.

- Охотники, не направившие сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, по месту получения такого разрешения не смогут получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в течение календарного года. Сведения необходимо направлять в установленные сроки в уполномоченный орган, охотпользователю, либо в природоохранное учреждение выдавшее такое разрешение, - заявляют в Комитете природных ресурсов региона.