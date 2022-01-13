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Общество13 января 2022 14:04

Курская семья, победившая на Всероссийском конкурсе, получила долгожданную награду

Поздравил курян заместитель главы региона Андрей Белостоцкий
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото - администрация КО

фото - администрация КО

Фото: материалы пресс-служб

Илья и Екатерина Асеевы из Курской области одержали победу в номинации «Молодая семья» конкурса «Семья года».

Сегодня, 14 января, почетный диплом и книгу им вручил замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

Добавим, что Илья Асеев работает сосудистым хирургом в областной клинической больнице, Екатерина – ревматологом в горбольнице №2. Пара в браке семь лет, воспитывает двух дочек – Ульяну и Марию.

Асеевы впервые стали участниками всероссийского конкурса в прошлом году и победили.