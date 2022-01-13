За безопасностью курян во время крещенских купаний будут следить более 400 человек

В Курской области определены 46 мест массовых крещенских купаний Фото: архив "КП"

ГУ МЧС Росии по Курской области сообщает, что в скором времени будет проведен комиссионный осмотр каждого места для купания и составлены акты их готовности. Установка пунктов обогрева и мест переодевания будет разрешена с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

Для обеспечения безопасности в местах крещенских купаний планируется задействовать более 400 человек и 175 единиц техники. На базе Главного управления МЧС России по Курской области будет организована круглосуточная работа оперативного штаба по контролю за обстановкой.

В Курской области определены 46 мест массовых крещенских купаний. Однако их количество может измениться. 18 января состоится заседание областной комиссии по ЧС и ОПБ, на которой будет обсуждаться готовность к празднику.

В Курске насчитываются три места: Ермошкино озеро (Сеймский округ), «Городской» пляж на р. Тускарь в районе Кировского моста (Железнодорожный округ) и одно место в районе пешеходного моста через р. Тускарь в парке Боева Дача, (Центральный округ).

Для выявления несанкционированных мест купания увеличиваются маршруты патрулирования инспекторским составом ГИМС Главного управления.