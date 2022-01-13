В Курске открылась выставка, посвященная Дню российской печати

Куряне смогут увидеть советскую фотокинотехнику Фото: Архив "КП"

13 января в День российской печати в Выставочном центре «Курск - Город воинской славы» открылась выставка «Нам завещано помнить...».

На ней куряне смогут увидеть основные этапы развития советской фотокинотехники от 40-х до 90-х годов XX века - от первых ФЭД, «Зорких», «Зенитов» до некоторых «специзделий»: ТТ, СВТ, и ФТ (фотоаппарат Токарева панорамный). Уникальным экспонатом является кинокамера «Конвас» - подобная камера слетала в космос с Германом Титовым. Фотоаппараты ФЭД, «Зоркий», «Зенит», «Киев», «Спутник», «Фотоснайпер», «Старт», «Искра», кинокамеры «Киев», «Нева», «Лантан», «Кварц», «Ломо», «Кама спорт» - это далеко не полный перечень экспонатов, предоставленным для выставки коллекционером, реконструктором Виктором Ефименко.

Выставка продлится до 3 февраля, график работы: с 10.00 до 17.30 ежедневно, кроме понедельника.