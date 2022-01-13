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Общество13 января 2022 12:31

В Курске пройдет зимний этап Спартакиады «Юность-2022»

Соревнования состоятся 4-6 февраля в Центре Терешковой
Кристина ГОРБАТЕНКО
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фото -администрация Курска

фото -администрация Курска

Фото: материалы пресс-служб

Принять участие в Спартакиаде смогут куряне до 35 лет, работающие на предприятиях, в учреждения и организациях различных отраслей и форм собственности.

Всех участников ждет насыщенная программа: тимбилдинг, настольные игры, парад команд, олимпийский дом, народный танец, фестиваль снежных фигур, лазертаг, лыжная эстафета, веселые старты, интеллектуальное шоу, фотоквест, биатлон, керлинг, мотокросс, игра «Крепость», ставки на «Юность».

Заявки можно подать до 31 января на электронную почту demidov@tereshkovacamp.ru