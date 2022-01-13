В Курске пройдет зимний этап Спартакиады «Юность-2022»

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Принять участие в Спартакиаде смогут куряне до 35 лет, работающие на предприятиях, в учреждения и организациях различных отраслей и форм собственности.

Всех участников ждет насыщенная программа: тимбилдинг, настольные игры, парад команд, олимпийский дом, народный танец, фестиваль снежных фигур, лазертаг, лыжная эстафета, веселые старты, интеллектуальное шоу, фотоквест, биатлон, керлинг, мотокросс, игра «Крепость», ставки на «Юность».

Заявки можно подать до 31 января на электронную почту demidov@tereshkovacamp.ru