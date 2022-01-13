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Общество13 января 2022 12:08

Курские молодые врачи получат более 70 млн рублей на покупку жилья

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойт
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Средства будут выделены представителям участковой службы

Средства будут выделены представителям участковой службы

Фото: Архив "КП"

Средства на новое жилье получат представители наиболее дефицитных специальностей. К таким относятся участковая служба: врачи-терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи.

Губернатор также сообщил, что в 2022 году начнут строить 12-квартирные дома для медработников в районах. Перечень специальностей и порядок предоставления жилья разрабатывается комитетом здравоохранения.

Кроме этого, дополнительно в районные больницы привлекаются медики и по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За последние два года трудоустроено более 100 специалистов.