Курские молодые врачи получат более 70 млн рублей на покупку жилья

Средства будут выделены представителям участковой службы Фото: Архив "КП"

Средства на новое жилье получат представители наиболее дефицитных специальностей. К таким относятся участковая служба: врачи-терапевты, педиатры, врачи скорой медицинской помощи.

Губернатор также сообщил, что в 2022 году начнут строить 12-квартирные дома для медработников в районах. Перечень специальностей и порядок предоставления жилья разрабатывается комитетом здравоохранения.

Кроме этого, дополнительно в районные больницы привлекаются медики и по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». За последние два года трудоустроено более 100 специалистов.