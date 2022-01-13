В Курске пройдет актерский мастер-класс для детей

Принять участие в мастер-классе смогут куряне 7-9 лет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Актриса Курского драматического театра Елена Цымбал покажет, как работать с голосом и техникой речи, продемонстрирует игры, направленные на развитие воображения и памяти, актерской свободы и спонтанности.

Мастер-класс пройдет для детей 7-9 лет. Начало – в 14.15.

Регистрация на мероприятие доступна в сообщениях сообщества ВКонтакте креативного пространства «ВЕРАНДА».

При регистрации нужно указать ФИО, номер телефона, день и площадку, которую вы хотите посетить. Лица старше 18 лет должны подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса.