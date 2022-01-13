Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 января 2022 7:56

Под Курском ночью огонь повредил дом

Пожар произошел поздно вечером
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП случилось в Рыльском районе

ЧП случилось в Рыльском районе

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 21:25 12 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре по адресу село Пригородняя Слободка Рыльского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №39 Рыльского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

- Загорание локализовано в 21:43, ликвидировано в 21:49. В результате пожара в жилом доме выгорела комната, - рассказали в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.