Под Курском ночью огонь повредил дом

ЧП случилось в Рыльском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 21:25 12 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре по адресу село Пригородняя Слободка Рыльского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №39 Рыльского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей.

- Загорание локализовано в 21:43, ликвидировано в 21:49. В результате пожара в жилом доме выгорела комната, - рассказали в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.