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Происшествия13 января 2022 6:31

Под Курском сгорел грузовой "Форд"

ЧП произошло утром 13 января
Ольга ДАНИЛОВА
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К счастью, никто не пострадал

К счастью, никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 06:00 13 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в поселке Юбилейный Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

- Загорание локализовано в 06:10, ликвидировано в 06:11, - сказали в МЧС региона.

В грузовом автомобиле «Форд» огнем поврежден моторный отсек. Пострадавших нет.

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.