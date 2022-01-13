Под Курском сгорел грузовой "Форд"

К счастью, никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 06:00 13 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в поселке Юбилейный Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

- Загорание локализовано в 06:10, ликвидировано в 06:11, - сказали в МЧС региона.

В грузовом автомобиле «Форд» огнем поврежден моторный отсек. Пострадавших нет.

Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.