Под Курском сгорел грузовой "Форд"

К счастью, никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Курской области.
В 06:00 13 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля в поселке Юбилейный Курского района.
На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.
- Загорание локализовано в 06:10, ликвидировано в 06:11, - сказали в МЧС региона.
В грузовом автомобиле «Форд» огнем поврежден моторный отсек. Пострадавших нет.
Пожар тушили 12 человек и четыре единицы техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.