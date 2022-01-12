В Курске пройдет музыкально-поэтический вечер, посвященный Владимиру Высоцкому

фото - концертно-творческий центр «Звездный» Фото: материалы пресс-служб

25 января выдающемуся поэту, актеру, музыканту, автору-исполнителю песен могло бы исполниться 84 года. Специально к этому событию 21 января, в 19:00, в концертно-творческом центре «Звездный» пройдет музыкально-поэтический вечер «Я, конечно, вернусь...».

Со сцены прозвучат лучшие песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении эстрадного оркестра под руководством Василия Кравченко и артистов «Звездного».

В концерте примет участие и сам Владимир Высоцкий – он будет говорить с экрана со зрителем так, будто присутствует на сцене; расскажет о песнях, их создании, о том настроении, в котором они писались и исполнялись.

Приобрести билеты на мероприятие можно также по Пушкинской карте.