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Общество12 января 2022 15:34

В Курской области участились случаи телефонного мошенничества

Преступники представляются сотрудниками СУ СК РФ
Кристина ГОРБАТЕНКО
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При звонках мошенников определяются номера телефонов приемной руководителя

При звонках мошенников определяются номера телефонов приемной руководителя

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В следственные органы следственного управления стали обращаться куряне с жалобами на звонки от людей, которые представляются сотрудниками следственного управления. Они сообщают о возбуждении уголовного дела, проведении процессуальной проверки, предлагают оформить кредитные обязательства, а также перечислить денежные средства на указанные ими номера.

Сообщается, что при таких звонках определяются номера телефонов приемной руководителя СУ СК РФ по Курской области, а также территориальных следственных отделов.

- Не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно – с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков. Сотрудники следственных органов указанные звонки не осуществляют. Уплаты каких-либо регистрационных сборов при этом законодательством не предусмотрено, - информируют в СУ СК РФ по Курской области.

Если же с вами произошел подобные случай - незамедлительно обратитесь с заявлением в органы полиции.

Если звонящий представился сотрудником правоохранительного органа – проверяйте озвученную им информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана.