Куряне смогут принять участие в программе «Земский учитель»

Заявки на конкурс можно представить до 15 апреля Фото: архив "КП"

Как сообщают в областной администрации, заявки и документы на конкурс можно представить до 15 апреля. Педагоги, принявшие участие в программе, получают единовременную компенсационную выплату – один миллион рублей.

Добавим, что в 2020 году в Курской области в рамках программы в сельские школы приехали работать семь человек, среди них учителя английского языка, математики, физики, информатики. В 2021 году на портал поступило 34 заявки из Забайкальского края, Рязанской, Воронежской областей. По итогам конкурса были определены шесть победителей. В 2022 году федеральной квотой предусмотрено привлечение в наш регион пять учителей.

С подробностями об участии в программе можно ознакомиться на портале «Земский учитель», официальном сайте комитета образования и науки Курской области и официальном сайте Курского института развития образования.