В Курской области готовятся к возможному росту заболеваемости «омикроном»

фото - администрация КО Фото: материалы пресс-служб

Прирост зараженных COVID-19 ожидается уже в ближайшее время. За последние три дня он достиг 15%. Однако новый штамм коронавируса «омикрон» в регионе пока не выявлен.

- Если к нам придет новый штамм, нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения. Я прошу подготовить план действий по стресс-сценарию. Надо определить, как готовить здравоохранение, нужно сформировать резерв СИЗов, лекарств, препаратов для лечения гриппа и нового штамма коронавируса. В аптеках должен быть запас жаропонижающих, термометров, витаминов и иммуномодулирующих средств, – отметил губернатор области Роман Старовойт.

Особое внимание глава региона поручил обратить на транспортное обеспечение системы здравоохранения и заранее подготовить автомобили администрации Курской области, которые будут переданы медикам. Также планируются мобилизовать автоволонтеров акции «Мы вместе».

Сообщается, что на данный момент в регионе сформирован запас СИЗов на 3-4 месяца, медикаментов для амбулаторных пациентов – до 10 февраля. Препараты будут закуплены дополнительно.

Также прорабатывается вопрос экспресс-тестирования на дому пациентов с подозрением на ОРВИ и тем, кто живет в квартире с больным. Проводить тестирование на коронавирус будут участковые врачи, которые приходят на вызов.

На оперативном совещании было принято решение продлить все действующие в регионе коронавирусные ограничения и усилить контроль за их соблюдением.