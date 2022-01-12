Курянка сыграла в лотерею и лишилась всех своих сбережений

В полиции по заявлению женщины возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

В УМВД России по Курской области сообщают, что 72-летняя женщина нашла в интернете приложение для участия в лотерее и решила испытать удачу. Пенсионерка сразу же выиграла 200 тысяч рублей.

На сайте появилась информация о том, что получить выигрыш можно только в онлайн-режиме. Женщина прошла по ссылке в приложении и попала на страницу для ввода данных банковской карты, которые она покорно ввела в специальные окна. Дальше требовалось ввести числовой пароль, который ей прислали в СМС-сообщении. Спустя минуту после ввода последних цифр с карты курянки списались деньги – все ее сбережения – шесть тысяч рублей.

В полиции по заявлению женщины возбудили уголовное дело. За совершенное мошенничество злоумышленники могут лишиться свободы на срок до пяти лет.