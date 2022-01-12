Под Курском потушили двухэтажный дом

Пожар удалось ликвидировать за три минуты Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 10:54 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании по адресу: село Афанасьево.

На место происшествия отправились пожарные ПЧ №35 Обоянского района, сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей.

Загорание было локализовано в 11:01, а ликвидировать его удалось в 11:04.

В результате пожара в не жилом кирпичном двухэтажном доме, общей площадью 130 кв. м. на первом этаже в комнате происходило тление вещей б/у на площади 15 кв. м.

Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.