В Курской области объявлен набор на должность эксперта в Отдел МВД России по Октябрьскому району

Получить должность смогут лишь кандидаты, который прошли службу в Вооруженных силах РФ Фото: УМВД России по Курской области.

На сайте УМВД России по Курской области появилась информация о том, что объявлен набор на службу в должности эксперта-криминалиста с местом постоянной дислокации в Отделе МВД России по Октябрьскому району.

Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, возраст до 35 лет, отсутствие судимости, образование высшее, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в органах внутренних дел МВД Российской Федерации.

По вопросам собеседования обращаться по телефонам: 8(4712) 36-89-74.