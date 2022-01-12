В Курских школах разрешили очно проводить родительские собрания

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С просьбой разрешить проводить родительские собрания в очной форме на заседании оперштаба выступил заместитель губернатора Курской области Виктор Карамышев.

- Действительно, поступали такие обращения от родителей и педагогов, — сказал Роман Старовойт. — Давайте до 28 января включительно проведем родительские собрания, но в пределах одного класса при соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Вопросов действительно накопилось много, педагоги хотят пообщаться с родителями.

Однако замгубернатора Андрей Белостоцкий и главный санитарный врач региона Олег Климушин не поддержали такую идею.

- Я вам точно говорю: после 28 января мы увидим всплеск заболеваемости и у детей, и у взрослых, — заявил Андрей Белостоцкий. — Я понимаю, что назрела необходимость поговорить, но жизнь человека дороже. Я не совсем понимаю это решение. Пусть тогда строго контролируют масочный режим на таких мероприятиях.

В результате споров глава области разрешил проводить собрания только в случае необходимости и с соблюдением всех санитарных норм.