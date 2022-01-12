Сотрудники ГИМС в Курске провели рейд на Тускари

Погода сейчас неустойчивая – морозы сменяются оттепелью и наоборот. Это делает лед непрочным и рыхлым, отметили спасатели Фото: Светлана ВОЛКОВА

Инспекторы ГИМС провели профилактический рейд на реке Тускарь. В зоне внимания спасателей оказались любители подледного лова.

Затон на реке в парке Боева дача – одно из самых популярных мест у рыбаков. Лед здесь достаточно прочный. В этот раз на водоеме рыбачил только один человек. Павел – опытный рыбак, с удочкой не расстается с детства, особенно ждет начала зимы, подледный лов – его страсть. При этом, курянин не забывает о безопасности – с собой всегда простейшие средства самоспасения.

– Происшествия со мной бывали, – признался Павел. – Но подготовка и хорошая реакция выручали. Главное – не терять самообладание и не паниковать.

Замеры толщины ледяного покрова на реке показали, что на разных участках она варьируется от десяти до 20 сантиметров.

– Лед тоньше в местах, где быстрое течение и бьют ключи, также опасно находиться на ледовом покрытии вблизи стоков и густой растительности, - объяснил Александр Гречишников, старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Курской области. – Стоит учитывать и то обстоятельство, что погода сейчас неустойчивая – морозы сменяются оттепелью и наоборот. Это делает лед непрочным и рыхлым, образуются воздушные пузыри.

Спасатели убедительно просят гостей и жителей региона неукоснительно соблюдать правила безопасности зимой!