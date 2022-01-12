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Здоровье12 января 2022 10:19

Вакцинацию от ковид завершили более 612 тысяч курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Курян призывают сделать прививку от ковид

Курян призывают сделать прививку от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 642 591 человек, из них вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 621 494.

За минувшие сутки ковид подтвердился у 81 курянина. В регионе растет число положительных тестов на коронавирус.

За минувшие сутки от пневмонии, вызванной COVID-19, умерли мужчины 26 и 63 лет три женщины, двум из которых было по 65 лет, еще одной — 73 года.

Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе погибли 2095 человек.