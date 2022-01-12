В Курске открыли "елочные бункеры"

Новогодние праздники завершаются
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Эковолонтеры сообщают, что живые деревья для акции «Елки-Щепки» можно сдать на переработку не только на спецвыездах Экотакси 15 и 23 января, но и оставить в елочных бункерах по адресам:
ул. Союзная, 25
ул. Заводская, 27 (рядом с гаражным кооперативом)
пр. Клыкова, 4 (за парковкой ТЦ "Компас")
ул. К.Маркса, 72/21 (или пр. Победы, 2)
Бункеры вывозят по мере заполнения.
В конце января все собранные деревья будут перемолоты в щепу на подстилки для лошадей местного ипподрома.
Не забывайте, что деревья должны быть чистыми: без мишуры и игрушек.Эколволонтеры просят курян не оставлять мусор в бункерах для ёлок.