Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 10:00

В Курске открыли "елочные бункеры"

Отслужившие новогодние деревья переработают на подстилку для лошадей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новогодние праздники завершаются

Новогодние праздники завершаются

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эковолонтеры сообщают, что живые деревья для акции «Елки-Щепки» можно сдать на переработку не только на спецвыездах Экотакси 15 и 23 января, но и оставить в елочных бункерах по адресам:

ул. Союзная, 25

ул. Заводская, 27 (рядом с гаражным кооперативом)

пр. Клыкова, 4 (за парковкой ТЦ "Компас")

ул. К.Маркса, 72/21 (или пр. Победы, 2)

Бункеры вывозят по мере заполнения.

В конце января все собранные деревья будут перемолоты в щепу на подстилки для лошадей местного ипподрома.

Не забывайте, что деревья должны быть чистыми: без мишуры и игрушек.Эколволонтеры просят курян не оставлять мусор в бункерах для ёлок.