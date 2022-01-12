В Курске открыли "елочные бункеры"

Новогодние праздники завершаются Фото: Светлана ВОЛКОВА

Эковолонтеры сообщают, что живые деревья для акции «Елки-Щепки» можно сдать на переработку не только на спецвыездах Экотакси 15 и 23 января, но и оставить в елочных бункерах по адресам:

ул. Союзная, 25

ул. Заводская, 27 (рядом с гаражным кооперативом)

пр. Клыкова, 4 (за парковкой ТЦ "Компас")

ул. К.Маркса, 72/21 (или пр. Победы, 2)

Бункеры вывозят по мере заполнения.

В конце января все собранные деревья будут перемолоты в щепу на подстилки для лошадей местного ипподрома.

Не забывайте, что деревья должны быть чистыми: без мишуры и игрушек.Эколволонтеры просят курян не оставлять мусор в бункерах для ёлок.