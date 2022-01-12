В курских школах 17 января стартует Урок цифры

С 17 января по 6 февраля в школах пройдет Урок цифры на тему «Исследование кибератак». Главная задача - познакомить школьников с работой специалистов в области информационной безопасности и рассказать об основах безопасного поведения в Интернете.

Уроки выстроены в формате комикса, сюжет которого разворачивается вокруг исследования кибератаки в финансовой сфере. Тренажеры познакомят детей с терминами из области информационной безопасности. Также школьники узнают, какой ущерб могут нанести вредоносные программы и почему необходимо обновлять операционную систему и приложения. Для учеников младших, средних и старших классов задания различаются.

Усвоить Урок цифры можно как в классе с педагогом, так и самостоятельно с помощью домашнего компьютера. Для учителей 12 января пройдут обучающие семинары.

«Урок цифры» – всероссийский образовательный проект. Он позволяет школьникам получить знания от ведущих технологических компаний и развивать навыки цифровой экономики.