В Курске состоится Литературный день, посвященный Евгению Носову

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В Литературном дне «Курское слово: Евгений Иванович Носов» примут участие историки, краеведы, литературоведы, которые поделятся воспоминаниями о писателе. Особое внимание будет уделено знакомству курян с мемориальной экспозицией «Евгений Иванович Носов: грани жизни и творчества», на которой представлены фотографии из семейного архива, альбомы репродукций, рукописи, редкие издания произведений писателя с автографами автора, а также его личные вещи.

Также будет показана презентация выставки «Произведения Евгения Ивановича Носова: книжная иллюстрация», которая познакомит с уникальными картинами отечественных художников к произведениям мастера, а также рисунки юных курян по мотивам рассказов писателя.

Все желающие смогут представить себя в роли художников и воплотить на мольберте сюжеты из произведений знаменитого курянина, а также создать тематические рисунки на световом столе для рисования песком.

Юные куряне примут участие в мастер-классе по изготовлению кормушек для птиц, которые развесят на деревьях в рамках акции «Покормите птиц!».

Помимо этого, в течение дня гости смогут посмотреть художественный фильм «Родник» режиссера Аркадия Сиренко, снятого по повести Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы».

Мероприятие состоится 13 января в 13.00 в библиотеке имени Евгения Носова (ул. Октябрьская, д.65).