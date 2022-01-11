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Общество11 января 2022 15:06

В Курске спасатели проверили свои знания на практике

В Главном управлении МЧС России по Курской области прошли занятия по эвакуации личного состава
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Главная цель при эвакуации – сделать все быстро, чтобы сохранить жизнь

Главная цель при эвакуации – сделать все быстро, чтобы сохранить жизнь

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Эвакуация проводилась в двух административных зданиях и длилась несколько минут. После выхода из помещений личный состав проверили по списку.

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Андрей Черников сообщает, что главная цель при эвакуации – сделать все быстро, чтобы сохранить жизнь.

Спасателям также напомнили об основных правилах использования огнетушителя и пожарной безопасности в служебных помещениях и в общественных местах.