В Курске спасатели проверили свои знания на практике

Главная цель при эвакуации – сделать все быстро, чтобы сохранить жизнь Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Эвакуация проводилась в двух административных зданиях и длилась несколько минут. После выхода из помещений личный состав проверили по списку.

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Андрей Черников сообщает, что главная цель при эвакуации – сделать все быстро, чтобы сохранить жизнь.

Спасателям также напомнили об основных правилах использования огнетушителя и пожарной безопасности в служебных помещениях и в общественных местах.