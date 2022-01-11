Юные куряне смогут бесплатно отправиться в два курских санатория

Бесплатные путевки выдаются детям в возрасте от 7 до 17 лет включительно Фото: Архив "КП"

Так, бесплатные путевки для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно имеются в наличии в двух санаториях:

- санаторий «Соловушка» в период с 27 января по 16 февраля и с 21 февраля по 13 марта.

- курский областной санаторий «Соловьиные зори» в период с 26 января по 15 февраля и с 17 февраля по 9 марта.

В администрации города сообщают, что во время пребывания в санаторно-оздоровительном лагере дети проходят курс обследования и лечения, во время учебного года проводятся школьные занятия. В свободное время организован досуг.

Путевки выдают в комитете социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева, д.2/17, кабинет №12) в понедельник и пятницу с 9.00 до 13.00. в среду - с 13.45 до 18.00.

По телефону 32-54-79 ответят на вопросы о необходимых документах.