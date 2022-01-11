В двух муниципальных образованиях Курской области ввели особый противопожарный режим

Чаще всего пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Архив "КП"

Так, особый противопожарный режим введен в Рудавском сельском совете Обоянского и Китаевском сельском совете Медвенского районов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, эта мера стала вынужденной в связи с ростом числа техногенных пожаров и гибели на них людей сразу в восьми муниципальных образованиях в первые дни 2022 года. Чаще всего они возникали по причине неосторожного обращения с огнем и нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Особый противопожарный режим предусматривает комплекс мер, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами: работу оперативного штаба, проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Серьезное внимание уделяется гражданам «группы риска», с ними непрерывно ведется профилактическая работа. В ней принимают участие сотрудники Главного управления, полиции, волонтеры, добровольцы. Силами ДПО будет проводиться ежедневное патрулирование территорий, особенно в вечернее и ночное время.

Также в период действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы, должна быть проверена исправность автоматических систем пожарной сигнализации, источники противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.

Штрафы, которые грозят за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 200000 до 400000 рублей.