В Курске борются с рекламой наркотиков

В 2021 году было получено более 2300 уведомлений о необходимости устранения рекламы наркотиков Фото: Архив "КП"

В администрации города сообщают, что в 2021 году собственники недвижимости и организации, обслуживающие жилищный фонд, получили более 2300 уведомлений о необходимости устранения надписей с рекламой наркосодержащих веществ и работы по их распространению.

За несвоевременное устранение таких надписей уже были составлены 19 протоколов об административных правонарушениях.

Также в рамках проекта «Чистый город» ликвидировано более 1150 подобных надписей.

Добавим, что сообщить о незаконной рекламе наркотиков можно по номеру телефона 89207179060, а также прислать фото и координаты места посредством любого доступного мессенджера: WhatsApp, Viber, Telegram.