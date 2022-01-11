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Общество11 января 2022 12:56

В Курске борются с рекламой наркотиков

Составлены 19 протоколов об административных правонарушениях
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В 2021 году было получено более 2300 уведомлений о необходимости устранения рекламы наркотиков

В 2021 году было получено более 2300 уведомлений о необходимости устранения рекламы наркотиков

Фото: Архив "КП"

В администрации города сообщают, что в 2021 году собственники недвижимости и организации, обслуживающие жилищный фонд, получили более 2300 уведомлений о необходимости устранения надписей с рекламой наркосодержащих веществ и работы по их распространению.

За несвоевременное устранение таких надписей уже были составлены 19 протоколов об административных правонарушениях.

Также в рамках проекта «Чистый город» ликвидировано более 1150 подобных надписей.

Добавим, что сообщить о незаконной рекламе наркотиков можно по номеру телефона 89207179060, а также прислать фото и координаты места посредством любого доступного мессенджера: WhatsApp, Viber, Telegram.